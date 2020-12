Cheques de estímulo empezarán a ser enviados esta noche

(POLÍTICA YA). – Los cheques de estímulo de $600 del nuevo paquete de alivio económico por coronavirus empezarán a ser enviados a los contribuyentes este martes por la noche, aseguró el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

TESORO INTENTA EMPEZAR A ENVIAR LOS CHEQUES DE ESTÍMULO ESTA SEMANA

En un par de tuits, el funcionario afirmó que los pagos «pueden comenzar a llegar a algunas cuentas por depósito directo tan pronto como esta noche».

Mnuchin también escribió que el gobierno comenzaría el proceso de envío de cheques en papel el miércoles para personas sin cuentas bancarias registradas en el gobierno.

«El Tesoro de los Estados Unidos ha entregado un archivo de pago a la Reserva Federal

para los pagos de impacto económico de los estadounidenses. Estos pagos pueden comenzar a llegar a algunas cuentas mediante depósito directo esta noche y continuarán hasta la semana próxima», dijo Mnuchin en su primer mensaje.

.@USTreasury has delivered a payment file to the @FederalReserve for Americans’ Economic Impact Payments. These payments may begin to arrive in some accounts by direct deposit as early as tonight and will continue into next week (1/2)

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020