Cristian Castro quiere lanzar línea de biberones para adultos

(NOTICIAS YA).- El usualmente polémico Cristian Castro vuelve a estar en boca de todos tras asegurar que planea el lanzamiento de una línea de biberones para adultos y que el proyecto va en serio.

De acuerdo con La Opinión, el cantante mexicano realizó dichas declaraciones en una entrevista reciente con Radio Mitre, de Argentina.

“Estoy queriendo hacer una marca de memas (biberones) como para adultos. Te juro que es buena idea, me la dio una amiga y está bastante buena”, compartió Castro.

Él explicó que su cumpleaños número 46 a inicios de diciembre lo inspiró a retomar el peculiar concepto.

“La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico. No me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer. Yo me quedé como en la secundaria”, expresó con humor y franqueza el también hijo de Verónica Castro.

“Me siento contento así, no quiero madurar tanto ni me hace falta. Me aburre un poco lo de adulto”, agregó el intérprete de “Azul”.

Aunque Cristian admite que esta idea podría incomodar a muchas personas, considera que el hidratarse como los bebés podría evitar algunos accidentes con líquidos.

“Es cómodo para cuando estás en la cama o en un sillón, en lugar de tener un vaso que se te puede caer lo que estás tomando”, expresó el cantante.