Gran flujo de viajeros en festividades preocupa a autoridades de Boston

(NOTICIAS YA).- En Massachusetts, el aeropuerto Internacional Logan en Boston registro un gran flujo de viajeros por las festividades. Las autoridades temen lo peor.

«Oír que el aeropuerto está lleno nos preocupa.» Dijo Rita nieves de la Comisión de Salud Pública Boston, quien agregó que los resultado se podrian ver pronto.

A pesar de que este año el número de viajeros ha sido menor al de otros, según la Administración de Seguridad de Transporte “TSA” más de 1 millón de personas han pasado por los controles de los aeropuertos en el país, en 6 de las últimas 10 semanas.

«Las medidas las veo bien, pero no nos han pedido test ni nos preguntaron o nos pidieron ningún test. Solamente todo normal de rutina y que use su máscara.» Dijo Eunice Peguero, viajera de Republica Dominicana.

«Hice un registro migratorio y ahí me preguntan si me hice la prueba pero físicamente no me han pedido la prueba.» Dijo Carolina Fajardo, viajera de Colombia.