¿Llegará la nieve a El Paso y Ciudad Juárez?

(NOTICIAS YA).- Se avecinan ligeros cambios a El Paso y Ciudad Juárez, sin embargo, cerca del área estarán con gran probabilidad de precipitación, la cual sobresale la nieve. La pregunta es, ¿llegará a nuestra área?

De acuerdo, a Aldo Acosta, El Paso y Ciudad Juárez estarán experimentando un 10% de precipitación que durante la noche y rumbo al miércoles se podría presentar aguanieve o nieve.

Mientras que la temperatura máxima descenderá de hoy en los 55 grados Fahrenheit a mañana en los 45. Por otro lado, la mínima se mantiene en 33 para hoy y mañana miércoles en 26.

Los vientos estarán en las 14 millas por hora y algunas rachas en 20 millas por hora.

Justo para darle la bienvenida al año 2021, la probabilidad de nieve se alejará por completo.

El área con mejor probabilidad de nieve se estará concentrando en Ft. Hancock, Sierra Blanca, Dell City, y en Nuevo México en Cloudcraft y Alamogordo.

El Departamento de Transporte de Texas prepara las calles:

Scenes from our @TxDOT Alpine maintenance yard where Tech Johnny Salcido uses a loader to mix salt and sand. Our trucks are ready to be put into action once winter weather arrives! Please watch for crews, drive to conditions. #TxDOTWx Road conditions: https://t.co/eoPmxM6f2b pic.twitter.com/ZhmsfcNBgb

— TxDOT El Paso (@txdotelp) December 29, 2020