Maestra paseña conocida por su video viral de saludo muere de COVID-19

(NOTICIAS YA).- Zelena Blancas, de 35 años, maestra de primer grado de la primaria Dr. Sue A. Shook lamentablemente perdió la batalla en contra del coronavirus.

La maestra de lenguaje dual se viralizó en el 2018 cuando mostró la forma tan especial en la que sus estudiantes ingresaban a su clase. Con abrazos, saludo de mano y demostrando su gran corazón, por 10 años dejó marcada la vida de cientos de estudiantes.

La maestra Blancas se enfermó el 20 de octubre y cuatro días después fue hospitalizada. Después de permanecer nueve semanas en cuidados intensivos falleció este lunes a las 4:45 de la mañana.

La familia de Blancas creó una cuenta GoFundMe/Zelene Blancas’s medical expenses para ayudar con los gastos.

Dejamos aquí el video viral que rinde tributo a quien en vida fue una gran maestra de vida.

What a nice way to end our week!! ❤️😊 #TeamSISD #ShookTranscends @DSShook_ES @SocorroISD pic.twitter.com/i4I762ELr2

— Ms. Blancas (@blancas_DSSE) November 30, 2018