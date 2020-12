Poderoso sismo de 6,4 dejó al menos 6 muertos en Croacia

(NOTICIAS YA).- Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas en Croacia tras un poderoso sismo con magnitud de 6,4 que dejó en ruinas a varias ciudades del centro del país durante este martes 29 de diciembre.

El Ministerio del Interior confirmó que entre los muertos está una niña en el pueblo de Petrinja y cinco hombres en el pueblo de Majske Poljane.

“Al menos 6 personas están graves y 20 con heridas leves. Nuestros pensamientos están con las familias de los muertos y heridos”, dijo la agencia por medio de Twitter.

Davor Bozinovic, ministro del Interior, dijo en su propia cuenta que están haciendo todo lo posible para ayudar a los ciudadanos de Petrinja y las áreas circundantes en esta “dramática y trágica situación”.

LEE: Vicepresidenta electa Kamala Harris recibe dosis de vacuna contra Covid-19

El sismo sacudió el país balcánico a las 12:20 p.m. hora local (6:20 a.m. ET) y su epicentro estaba ubicado a 44 kilómetros al sureste de la capital Zagreb, según el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

El EMSC dijo que fue el sismo más grande que golpeó a Croacia en lo que va de año, y agregó que podría “generar daños significativos a distancias epicentrales cercanas”.

Darinko Dumbović, el alcalde de la ciudad croata de Petrinja, pidió ayuda de emergencia inmediata y dijo que “la mitad de la ciudad ha sido destruida”, informó HINA.

LEE: WhatsApp dejará de funcionar cuando comience el 2021

Fotografías de la ciudad mostraban un techo derrumbado de un edificio y un automóvil aplastado por la caída de escombros.

Dumbović describió escenas de «pánico» luego del temblor durante una entrevista con la afiliada croata de CNN, N1. “Hay pánico, la gente está buscando a sus seres queridos”, dijo.

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia.

The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, "many" injuries and damaged buildings near Zagreb.

Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z

— Sky News (@SkyNews) December 29, 2020