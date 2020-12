Agotadas citas para vacunas contra COVID-19 de ancianos en el condado de Orange

(NOTICIAS YA).- Luego de que este martes comenzara la vacunación de adultos de 65 años o más contra el COVID-19 en el Centro de Convenciones del condado de Orange, el portal de citas para inmunizarse cerró tras recibir 30,000 solicitudes de residentes de la entidad.

Inició vacunación contra COVID-19 para ancianos del condado de Orange

Las autoridades del condado de Orange tenían previsto inocular a 1,500 ancianos diarios, pero no contaban con la abrumadora cantidad de citas para vacunación, por lo que se tuvo que cerrar la página web de la entidad, hasta nuevo aviso.

👋 Update from @DohOrange:

Appointment slots for COVID-19 vaccinations are full. The Florida Department of Health in Orange County will provide an update when the system reopens.

Stay informed: https://t.co/Jn3KpoVD73

Announcement: https://t.co/Bsjw6MqvUO pic.twitter.com/IqBXavaL5a

— Orange County FL (@OrangeCoFL) December 29, 2020