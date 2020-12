Anuncian nuevo programa de reapertura de escuelas en California

(NOTICIAS YA).-El gobernador de California, Gavin Newsom, alentó a las escuelas a reanudar la educación en persona tan pronto como febrero del próximo año, presentando un plan de cuatro fases que podría hacer que algunos niños regresen a las aulas.

Como parte de un enfoque por etapas, Newsom dijo que quiere comenzar con los estudiantes más jóvenes y prometió $2 mil millones en ayuda estatal para promover las pruebas de coronavirus para estudiantes y maestros, mayor ventilación de las aulas y equipo de protección personal.

Los $2 mil millones en fondos deberán ser aprobados por la legislatura estatal.

Today, CA introduced our plan to get our kids back to in-person instruction SAFELY as early as Feb.

This will include:

1) A phased in approach–encouraging our youngest & those most impacted to return first. Recent data shows transmission rates are lower among younger children.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 30, 2020