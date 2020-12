Grupo de padres de Florida piden eliminar mandato de mascarilla en escuelas

(NOTICIAS YA).- Un conjunto de padres y representantes del condado de Seminole en Florida Central, han manifestado durante meses su rechazo a la imposición del uso de mascarilla en los estudiantes de las escuelas públicas de esta entidad y piden que se elimine dicha ordenanza bajo una serie de argumentos.

Hasta 400$ de multa por violar alto de autobuses escolares en Florida

Fue el 11 de agosto de 2020 cuando la Junta Escolar del condado de Seminole aprobó el uso obligatorio de recubrimientos faciales tanto para los alumnos, como para los profesores de los recintos escolares de esta jurisdicción.

Esto, generó polémica entre ciertos padres que se oponen a que se «infrinjan los derechos de los padres de tomar decisiones sobre la salud de sus hijos» o «promuevan ansiedad y otros problemas emocionales en los niños», todo esto cuando Florida se ha visto desbordada durante meses por miles de contagios diarios de COVID-19, que ha desencadenado miles de hospitalizaciones y muertes.

Florida inmersa en COVID: hoy se suman más de 13,870 nuevos contagios

A pesar de que al reabrirse las escuelas públicas, luego del confinamiento por la pandemia del COVID-19 que inició el pasado mes de marzo, se tomaron todas las medidas de bioseguridad emanadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para que estos planteles educativos fuesen lugares «seguros» ante el contagio y propagación del coronavirus, el uso obligatorio de mascarilla entre todas las personas que hagan vida en estas escuelas es esencial para disminuir la probabilidad de infectarse del mortal virus respiratorio.

No obstante, un grupo de padres afirma que de no levantarse dicha orden de uso de mascarilla, no enviarán a sus hijos a las escuelas hasta que termine el año escolar.

Grupo de padres de Seminole dice no al uso de mascarillas en escuelas

Gabriel Bracho, nos amplia la información:

Agotadas citas para vacunas contra COVID-19 de ancianos en el condado de Orange