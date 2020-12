Le regalan un boleto de lotería y se vuelve millonaria

(NOTICIAS YA).- Una popular frase asegura que no puedes ganar la lotería si no compras un boleto. Sin embargo, un hecho reciente parece refutar esta vieja teoría.

Una mujer de Australia se volvió millonaria luego de recibir un billete del sorteo TattsLotto como regalo de Navidad, informa News.com.au.

Cabe destacar que la madre de familia jamás ha comprado uno de estos boletos.

“Me siento un poco paralizada”, dijo la originaria de Hobart respecto a la impresión al darse cuenta de que se había hecho acreedora a un premio de más de un millón de dólares.

La ganadora incluso desconocía cómo revisar los números ganadores, por lo que pidió ayuda a su esposo. El resto es historia.

“Dios, fue una gran impresión al ver el premio. No podía creerlo. He estado muy emocional desde que me enteré. Nunca pensé estar en esta posición. Esto me ha cambiado la vida. Estoy muy agradecida”, expresó la australiana.

La mujer, quien planea conservar en secreto su identidad, dijo que el 2020 fue un año terrible, pero haber ganado la lotería fue la mejor forma de terminarlo.

“Definitivamente voy a tener un gran 2021 ahora”, aseguró.

Respecto a cómo planea gastar su cuantioso premio, la afortunada dijo que piensa compartir al menos una parte con su familia, ya que fueron ellos quienes le regalaron el boleto ganador.

Asimismo, “cada uno de mis hijos recibirá una suma decente para que la utilicen para comprar su casa. Con suerte podré retirarme con el resto”, concluyó la feliz triunfadora.

