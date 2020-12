Muere por Covid-19 congresista de 41 años de Luisiana

(POLÍTICA YA). –Luke Letlow, congresista electo de Luisiana, falleció luego de ser diagnosticado con Covid-19.

Letlow, de 41 años, fue elegido en diciembre en unas elecciones de segunda vuelta contra el representante estatal republicano Lance Harris para representar el quinto distrito noreste de Luisiana.

El congresista, que debía prestar juramento como representante de Estados Unidos el 3 de enero, había anunciado que contrajo el coronavirus el pasado18 de diciembre y al día siguiente fue ingresado en el Centro Médico St. Francis.

Luego, el 23 de diciembre, fue trasladado a la sala de cuidado intensivo del Centro Médico Académico Ochsner LSU Heath Shreveport.

Letlow, padre de dos niños pequeños, se convirtió en el primer miembro del Congreso o miembro electo en morir a causa de Covid.

«Habría sucedido a su ex-jefe, el congresista Ralph Abraham, republicano de Alto, quien no buscó la reelección después de honrar una promesa de servir un límite de tres mandatos», dice un informe del diario The News-Star de Monroe, Luisiana.

NOVENA GENERACIÓN

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado: “El congresista electo Letlow era un luisiano de novena generación que luchó apasionadamente por su punto de vista y dedicó su vida al servicio público”.

“Mientras la Cámara lamenta el fallecimiento del congresista electo Letlow, nuestro dolor se ve agravado por el dolor de tantas otras familias que también han sufrido vidas truncadas por este terrible virus”, continuó Pelosi. «Que sea un consuelo para la esposa de Luke, Julia, y sus hijos Jeremiah y Jacqueline, que tantos lloren su pérdida y estén orando por ellos en este triste momento».

En una declaración publicada en Twitter, el gobernador del estado, John Bel Edwards, escribió: “Es con el corazón apesadumbrado que la primera dama de Luisiana y yo ofrecemos nuestras condolencias a la familia del congresista electo Luke Letlow por su fallecimiento después de una batalla con el covid-19”.

It is with heavy hearts that @FirstLadyOfLA and I offer our condolences to Congressman-elect Luke Letlow’s family on his passing after a battle with COVID-19. #lagov

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) December 30, 2020