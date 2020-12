Mujer racista ataca a niño y lo acusa de robar iPhone que ella perdió

(NOTICIAS YA).- Un niño de 14 años fue atacado mientras él y su padre bajaban a desayunar en un hotel de Nueva York, por una mujer que lo acusó injustamente de haber robado un celular que ella misma había perdido en un Uber.

Fiscales de la Ciudad de Nueva York están investigando el incidente luego de que el padre del menor, un músico de jazz ganador del Grammy, publicó un video del ataque en redes sociales.

ACUSACIONES RACISTAS

El trompetista Keyon Harrold grabó a la mujer haciendo falsas acusaciones contra su hijo el pasado sábado en la boutique del Hotel Arlo en SoHo. El músico aseguró que el incidente se trató de un caso de discriminación racial.

Harrold y su hijo, quienes son negros, estaban hospedados en el hotel de Manhattan donde ocurrió el ataque. La atacante, quien fue descrita por la policía de Nueva York como una mujer blanca, no era huésped del hotel.

En el video se puede ver a la mujer gritándole a Harrold y su hijo, asegurando que el menor había robado su iPhone y ordenándole que le diera el celular para comprobar que no era el que ella había perdido.

Harrold no siguió las órdenes de la mujer y dijo que su hijo no tenía que mostrarle su propiedad a una desconocida. La atacante fue captada diciéndole al gerente del hotel: “Literalmente ve por él y dámelo, por favor”.

El gerente le pidió a Harrold y su hijo que probaran que el celular era del niño, pero el padre se rehusó y dijo que lo acababan de ver salir del elevador y que era imposible que en ese momento su hijo hubiera robado el iPhone de la mujer.

VIOLENTA Y EQUIVOCADA

Mientras Harrold y su hijo estaban intentando alejarse de la ofensiva interacción, la mujer se tornó violenta y comenzó a gritar. “¡No lo voy a dejar irse con mi teléfono!”, dijo la mujer en el video.

“Me arañó, tackleó a mi hijo y lo jaló”, escribió Harrold en junto con el video, agregando que el personal del hotel sólo empeoró la situación al empoderar a una mujer agresiva y validar sus acusaciones a pesar de que no había evidencia alguna de robo.

Cuando la mujer se lanzó contra el menor, Harrold se puso en medio para detenerla y ella cayó al suelo. Al levantarse volvió a atacar al padre y en ese momento se cortó la grabación.

“Su teléfono mágicamente le fue regresado por un conductor de Uber unos minutos después de este incidente”, escribió Harrold. “Ni una disculpa de ella después de esta situación traumática para mi hijo, no para mi. Ni una disculpa del establecimiento”.

Tras revisar las cintas de vigilancia, los investigadores están considerando acusar a la mujer de asalto y posiblemente gran robo o intento de robo; dijo Rodney Harrison, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, el martes.

LA MUJER NIEGA LAS ACUSACIONES

La atacante no ha sido identificada, a pesar de que usuarios en internet han apuntado a posibles sospechosas, pero en una entrevista a CNN la mujer de 22 años negó las acusaciones en su contra.

La mujer asegura que a pesar de lo que muestra el video de Harrold y cinta de vigilancia, en realidad ella fue la agredida. La sospechosa dijo que el incidente ocurrió luego de que ella pidió ver la cinta de vigilancia para encontrar a quien pudo tomar su iPhone.

La sospechosa dijo que ya le había pedido a alguien más que vaciara sus bolsillos, antes de decidir acusar al hijo de Harrold. La mujer dijo que planea cooperar con la policía pero que no ha recibido ninguna llamada de ellos y tampoco los ha contactado.

CNN le pidió a la mujer evidencia para mostrar su versión de los hechos y la mujer accedió a darla. Sin embargo, después de ese momento dejó de contestar a llamadas y mensajes por parte del medio.

UN NIÑO TEMIENDO POR SU VIDA

“No sé qué hubiera pasado si mi papá no hubiera estado ahí”, dijo el menor durante una entrevista. “¿Por qué ella le haría algo así a un niño que nunca ha conocido en lo absoluto?”.

Kat Rodrígez, la madre del menor, dijo que la gerencia del hotel es igual de culpable por no desescalar la situación y por dejar que la mujer se fuera antes de que llegara la policía. Además exigió que ella fuera acusada por asalto.

“Esta pelea no es sólo por nuestro hijo. Es para todos nuestros hijos e hijas”, dijo Rodríguez, que también es música y maestra. “Si fuéramos una familia que no tuviera estas conexiones, si yo fuera una empleada de limpieza, esta historia no hubiera llegado a las noticias. ¿Qué hay de las personas que no pueden ser escuchadas?”.

“Quiero agradecer a Dios porque este incidente pudo haber terminado muy diferente. Hemos visto esto… rezo por las madres y padres que han perdido a sus hijos por injusticia racial”.

Durante una conferencia de prensa Rodríguez y otros cuestionaron qué hubiera pasado si una persona negra hubiera agredido e intentado quitarle un celular a un menor de edad blanco.

Tras críticas en redes sociales, Hoteles Arlo publicó un comunicado disculpándose por el incidente y admitiendo que pudieron haber manejado la situación de forma distinta.

El lunes, el alcalde Bill De Blasio se refirió al incidente como “racismo. Simple y sencillamente”. “A cualquier edad sería horrible, pero es especialmente ofensivo cuando le pasa a un niño (…) lamento mucho que esto les haya pasado”.

