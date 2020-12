Padres mueren de Covid-19 tras una corta visita con sus hijos

(NOTICIAS YA).- Una pareja de ancianos falleció por complicaciones de Covid-19 luego de una visita con sus hijos.

En noviembre, Mike y Carol Bruno fueron a visitar a sus dos hijos. Su hija acababa de dar negativo a una prueba de Coronavirus e hizo cuarentena por 3 días después de eso, mientras que su hijo, Joseph Bruno, dijo que “realmente no estaba yendo a ningún lugar”.

La hija llevó a Carol, de 79 años, al departamento de Joseph para comer pizza y que la madre pudiera cortarle el cabello a su hijo. La familia asegura que mantuvieron distancia durante la visita de 40 minutos, usaron tapabocas, no se abrazaron e hicieron que Carol se sentara cerca de la ventana abierta.

Al día siguiente, el 21 de noviembre, la hija comenzó a mostrar síntomas de Covid-19. Poco después, Joseph y Carol se enfermaron. “Pensamos que habíamos hecho todo bien, pero en 3 semanas nuestros dos padres habían muerto”, dijo Joseph.

Carol desarrolló rápidamente una enfermedad severa de Covid-19 y fue hospitalizada en Thanksgiving. Inicialmente mejoró y fue dada de alta, pero tuvo que regresar a los dos días y fue conectada a un respirador.

Mike, de 80 años, que ni siquiera asistió a la visita, también se contagió de Covid-19 y fue al hospital alrededor de 2 semanas después de Carol. Mike también fue conectado a un respirador.

Un día después de que Mike fue conectado al respirador, Carol falleció. El 23 de diciembre, 9 días después de la muerte de quien fue su esposa por casi 60 años, el hombre también murió.

Joseph ahora está usando su tragedia para crear consciencia y advertir a la gente que cualquier tipo de visitas durante la pandemia, sin importar que tan larga o corta sea, ni cuántas medidas se tomen, puede ser mortal para sus seres queridos.

“Si hubiera hecho ese sacrificio y, ya sabes, no hubiera pasado esos 30 o 40 minutos con mi mamá, ellos aún estarían aquí”, dijo Joseph, haciendo énfasis en lo devastadora que puede ser la enfermedad.

“Si tienen un familiar que termina en el hospital, no los puedes ver, no puedes estar a su lado. Nosotros no pudimos decirle adiós a ninguno de nuestros padres”, dijo Joseph.

