Policía de Nashville obtuvo advertencia sobre bomba en 2019

(NOTICIAS YA).- La novia de Anthony Quinn Warner alertó a la policía sobres las “ bombas” que él estaba construyendo en su casa rodante, misma que hizo estallar en el centro de Nashville en Navidad, pero no pasó mucho en ese entonces.

Fue el 21 de agosto de 2019 cuando la mujer se comunicó con la policía de Nashville y dijo que su novio “estaba construyendo bombas en el remolque de RV en su residencia”, de acuerdo con documentos obtenidos por The Tennessean y citados por USA TODAY.

La policía de Nashville envió la información sobre la bomba al FBI.

Sin embargo, no parece que se hayan tomado medidas concretas para detener a Warner. Pasaron 16 meses desde la advertencia y finalmente se hizo estallar dentro de la casa rodante; hiriendo a tres personas, destruyendo al menos 40 edificios e interrumpiendo las comunicaciones en todo el sureste durante el fin de semana.

Tras iniciar con la investigación, la Oficina de Investigaciones de Tennessee dijo que Warner “no estaba en nuestro radar” antes del atentado, detalla USA TODAY.

Pero un informe del Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville de agosto de 2019 demuestra que tanto las autoridades locales como federales sabían de las supuestas amenazas de Warner y de sus bombas.

La policía fue llamada a la casa de la novia de Warner por su abogado, Raymond Throckmorton III, quien dijo que también representaba al hombre.

El informe destaca que la encontraron sentada en el porche con dos armas descargadas y ella detalló que eran de “Tony Warner” y que ya no las quería en casa.

En su entrevista con los agentes, la mujer detalló que Warner había hecho comentarios sobre la bomba que él mismo estaba haciendo.

Throckmorton agregó que Warner hablaba con frecuencia sobre el ejército y la fabricación de bombas e incluso le dijo a los oficiales que él sabía lo que estaba haciendo y “es capaz de fabricar una bomba”.

Tras las declaraciones, la policía fue a la casa de Warner, pero él no respondió a la puerta después de que llamaron varias veces, y aunque los agentes vieron la casa rodante descrita, no pudieron registrar la propiedad porque no contaban con una orden.

“No vieron evidencia de un crimen y no tenían autoridad para ingresar a su casa o propiedad cercada”, dijo el portavoz del MNPD, Don Aaron.

La policía de Nashville destacó que tras esa visita pasaron sus informes al FBI, pero Aaron aseguró que la agencia federal revisó todas las propiedades de Warner y no encontraron ningún registro.

“En ningún momento se detectó evidencia de un delito y no se tomaron medidas adicionales”, reveló Aaron, detallando que no hubo información adicional sobre Warner hasta el pasado 25 de diciembre.

