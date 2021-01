Identifican en Florida caso de variante COVID-19 del Reino Unido

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Salud de Florida informó esta noche de fin de año 2020, sobre la existencia de un caso de COVID-19 mutado proveniente del Reino Unido en un residente del estado.

Florida cierra 2020 con 1.323,315 contagios y 21,990 muertes COVID-19

Se trata de un paciente de aproximadamente 20 años que no ha viajado y reside en el condado de Martin.

Aunque las autoridades sanitarias del estado del sol aseguran que están investigando junto a los CDC sobre este caso, exhortan a la población a seguir las recomendaciones de bioseguridad para evitar el contagio y propagación del mortal virus respiratorio.

Éste sería el tercer caso de la cepa variante del COVID-19 registrado en Estados Unidos, luego de que Colorado informara sobre el primer caso este martes y California anunciara un segundo caso este miércoles.

A través de la red social Twitter, el Departamento de Salud de Florida anunció:

«Florida tiene evidencia del primer caso identificado de la variante COVID-19 del Reino Unido en el condado de Martin. El individuo es un hombre de unos 20 años sin antecedentes de viajes. El Departamento está trabajando con los CDC en esta investigación. Alentamos a todos a seguir practicando la mitigación de COVID-19»

Florida has evidence of the first identified case of the UK COVID-19 variant in Martin County. The individual is a male in his 20s with no history of travel. The Department is working with the CDC on this investigation. We encourage all to continue practicing COVID-19 mitigation.

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) January 1, 2021