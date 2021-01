Negocios reaccionan a orden ejecutiva del alcalde de San Diego

(NOTICIAS YA).- El patio del restaurante El Salvador en City Heights se quedó sin estrenar.

“Me puse a gastar en este patiecito como lo pueden ver pero me lo terminaron y ya no lo pude usar porque me dijeron que los patios ya no se podia comer entonces aqui lo tengo por gusto, me quede gastado pero ojala que pronto lo podamos abrir,” dijo Jaime Santos, dueño del restaurante El Salvador.

Y así será por un tiempo indefinido ya que sigue en pie la orden regional de permanecer en casa hasta que la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en el sur de California bajen de 100% a 85%. La ciudad de San Diego abarca el 40% de los casos positivos de coronavirus y hasta ahora se han reportado 58,536 contagios.

Ante esas cifras, el alcalde de San Diego Todd Gloria impuso una orden ejecutiva para asegurarse que se cumplan las restricciones al pie de la letra. Para empezar, los restaurantes no pueden recibir a comensales solo pueden hacer pedidos para llevar.

“Gracias a dios tenemos nuestros clientes que están cerca del área, mucha gente ya nos conoce gracias a ellos nos estamos manteniendo poco a poquito pero ahí la llevamos,” dijo Laura Ochoa, dueña del restaurante La Loma Bonita.

Además, las tiendas minoristas solo pueden operar al 20%, el uso de cubrebocas es obligatorio en lugares públicos, actividades no esenciales quedan prohibidas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

“Hemos estado batallando con los negocios que no entienden lo severo que son los números y por eso se tiene que hacer esta aplicación de las leyes», explicó Jose Ysea, vocero de la ciudad de San Diego.

Para apoyar a vecindarios con poco estacionamiento, el alcalde también dio la orden de no poner infracciones en parquímetros o espacios verdes y amarillos.

Aquellos negocios que no se adhieran pueden enfrentar multas de hasta $1000.

“Está bien porque uno tiene que respetar porque es por el bien de nosotros, por el bien de todos para que esto no siga y para que los restaurantes puedan volver a abrir,” añadió Santos.

Sin embargo en vecindarios como Little Italy y North Park, algunos microempresarios piensan desafiar este operativo.

“Soy de los restaurantes que me quede abierta, ahorita estoy abierta y voy a seguir abierta y si lo tengo que pelear en corte lo voy a pelear,” Alondra Ruiz, dueña del restaurante The Village.

La Asociación de Negocios de Little Italy dijo que lleva meses abogando para que se establezca un comité de hospitalidad para que sea más fácil coordinar las restricciones entre comerciantes, la ciudad y el condado pero aseguran que no les han dado una respuesta.

Marco Li Mandri, el director de dicha asociación dice que le han pedido a los negocios que cumplan con las normas de salud pero no tienen control sobre las operaciones de cada restaurante.

“Mucha gente está comiendo afuera y eso es lo que queremos prevenir porque es tan difícil que la gente se quede en casa si les están dando de comer afuera,” agregó Ysea.

La orden estará en efecto hasta nuevo aviso ya que va de la mano de la orden regional de permanecer en casa que impuso el gobernador.