Sitio de pruebas gratis de COVID-19 en Water World continuará abierto hasta marzo del 2021 

(NOTICIAS YA).-Voceros del Condado Adams, anunciaron el jueves por la mañana que el sitio de pruebas de COVID-19 gratuitas hasta el 31 de marzo del 2021.

El lugar, ubicado en el 8801 de la North Pecos Street en el vecindario de Federal Heights, puede administrar hasta 1,500 pruebas cada día.

El sitio de pruebas operará de domingo a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche.

Recuerde que debe registrarse antes de asistir a la prueba, en la página: https://mako.exchange/scheduler/registration/?location=21

Stay healthy this winter! ❄️

If you have symptoms or been around someone with #COVID19, there are FREE local testing sites are available: https://t.co/XNuAePIfLe#tchd #adamscounty #arapahoecounty #douglascounty #gettested pic.twitter.com/2G19OJVMDW

— Tri-County Health (@TCHDHealth) December 21, 2020