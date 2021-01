Accidente mortal: Joven cayó 20 pies con su auto en un estanque

(NOTICIAS YA).- A tempranas horas de iniciarse este 2021, una mujer perdió la vida en el condado de Pinellas, luego de estrellarse en el vehículo que conducía y caer 20 pies hacia un estanque.

Trascendió que la mujer de 22 años se dirigía aproximadamente a las 6:40 a.m por la East Lake Road, en dirección sur de la Trinity Boulevard y perdió el control de su auto, el cual giró hacia la orilla de la grama, logrando pegarle a una válvula de liberación de aire de una alcantarilla hasta caer en un estanque 20 pies abajo.

Las autoridades de Patrullas de Carreteras de Florida en Tampa informaron que la víctima murió en el sitio. Sin embargo, esta es una información en desarrollo mientras se realizan las investigaciones pertinentes al mortal suceso.

Pinellas: Early morning fatal crash on East Lake Rd, south of Trinity Blvd, claims one. pic.twitter.com/oIoSwnjPY4

— FHP Tampa (@FHPTampa) January 1, 2021