Hombre murió a horas del 2021 por tráiler que se impactó en su casa

(NOTICIAS YA).- Un hombre murió y cuatro personas resultaron heridas luego de que el conductor de un tráiler se impactó en una casa de Arizona mientras la familia estaba reunida para recibir el 2021.

Alrededor de las 7 de la tarde los equipos de emergencia se dieron cita en una casa de la ciudad de Mesa para encontrar algo increíble ante sus ojos: un tráiler estaba incrustado en una residencia cercana a una carretera interestatal.

LEE: Nueva York recibió el 2021 con un espectáculo casi vacío en Times Square

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor del tráiler tomó una rampa de salida, pero el vehículo pesado no se detuvo hasta que terminó dentro de la casa.

US 60 EB: Crismon on-ramp closed due to a crash. #phxtraffic pic.twitter.com/nE4P5wniYs — Arizona DOT (@ArizonaDOT) January 1, 2021

El impacto del tráiler dejó al menos a cinco personas heridas, incluyendo al conductor.

Dos de las personas lesionadas fueron trasladadas urgentemente al hospital en estado crítico y una de ellas perdió la vida. Las autoridades identificaron a la víctima como Todd Welliver, de 50 años.

JUST IN: We're getting new photos of the semi-truck that crashed into a Mesa home full of people, killing one person and injuring four others.https://t.co/Tg3ju2BIqM pic.twitter.com/oQv83LyGIf — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) January 1, 2021

Dentro de la casa había 10 personas al momento del impacto, incluidos dos bebés. Todos estaban reunidos en la sala de estar cuando fueron sorprendidos por el estruendo y los escombros de su propia casa.

LEE: Trump da otro golpe a los inmigrantes antes de dejar la Presidencia

Tanto para la familia afectada como para los vecinos se trató de un momento aterrador y se vieron obligados a evacuar la zona por peligro de una fuga de gasolina.

SEMI INTO A HOME: Here are pictures in the daylight, now that the truck has been partially towed away. This NYE crash in Mesa killed 1 man and injured 4 others.https://t.co/1p9O6shSUM#azfamily pic.twitter.com/DH9Dj55a7q — Spencer Blake (@spencerjblake) January 1, 2021

El semirremolque atravesó toda la casa y empujó un automóvil que estaba estacionado afuera del garaje, de acuerdo con AZ Family.

Nik Rasheta, del Departamento de Policía de Mesa, destacó al medio local que la investigación del aparatoso accidente está en curso y por lo pronto no se han presentado cargos.

LEE: Olvida los propósitos de Año Nuevo e intenta las ‘resoluciones’

El conductor fue sometido a algunas pruebas, y reportes preliminares destacan que pudo tener una complicación médica justo antes de perder el control del vehículo.

How scary! Getting a closer look at the semi that slammed into a Mesa townhome with 10 people inside. One person is dead. Others hurt. pic.twitter.com/Hge2IHj9AF — Maria Hechanova (@MariaHechanova) January 1, 2021

La familia afectada intentó comunicarse con la empresa propietaria del camión, On Land Transport Inc. con sede en Fontana, California, pero no han recibido una respuesta.

Durante las primeras horas del 2021 empezaron a circular impactantes imágenes de la devastación que quedó en la casa de la familia.