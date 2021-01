Incendio en Beltsville deja 1 muerto y 10 personas desplazados

(NOTICIAS YA).- Un incendio se registró este viernes uno de enero en Prince George´s, la emergencia ocurrió aproximadamente en horas del mediodía

Un hombre fue asesinado en los primeros minutos del 2021 en Langley Park

En la escena, los equipos encontraron una casa unifamiliar de 1 piso con sótano y con un incendio muy avanzado que se observaba desde la parte trasera de la casa.

De acuerdo al Departamento de Bomberos, EMS del Condado de Prince George´s al menos un menor con lesiones graves pero no mortales y un adulto con lesiones graves que amenazan la vida fueron transportados a un centro asistencial.

More from 11300 Montgomery Rd: 1 adult female located & declared deceased on scene. 1 additional adult male transported w/ SBNLT injuries. @RedCrossNCGC & @PGCountyOEM assisting 10 displaced occupants. Mutual aide from @mcfrs. pic.twitter.com/Hc2ndobYhM

— Prince George’s County Fire/EMS Department (@PGFDNews) January 1, 2021