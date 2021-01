Un hombre fue asesinado en los primeros minutos del 2021 en Langley Park

(NOTICIAS YA).- Autoridades del Departamento de Policía del Condado de Prince George´s en Maryland reportaron una escena fatal registrada en los primeros minutos del año 2021 en Langley Park.

LEE: Hispano de 24 años asesinó a su novia de 48 en Langley Park

REPORTE OFICIAL DE LOS HECHOS

De acuerdo al comunicado oficial sobre lo ocurrido, autoridades recibieron una llamada de emergencia sobre una persona herida en la cuadra 8,100 de la 15th Ave en Langley Park.

Aproximadamente a las 12:50a.m. los oficiales respondieron al lugar como equipo de emergencia.

We are on scene of a homicide investigation in the 8100 Block of 15th Ave in Langley Park. pic.twitter.com/FXQ80WeHDa

— PGPDNEWS (@PGPDNews) January 1, 2021