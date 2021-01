Hombres saltaron ilegalmente desde azotea de Grand Hyatt en Nashville

(NOTICIAS YA).- Una mujer grabó el extraño momento en el que dos paracaidistas saltaron desde la azotea del hotel Grand Hyatt ubicado en el centro de Nashville, Tennessee.

De acuerdo con la testigo, Amanda Bagley, ella estaba sentada en el bar de la azotea alrededor de las 6:00 pm del 1 de enero, cuando llegaron dos hombres con paracaídas.

En el video del momento, se puede ver cómo es que los hombres se paran sobre el barandal preparándose para saltar. Uno de ellos parece resbalarse hacia atrás al momento de intentar subir, pero ambos lograron lanzarse sin más problemas.

VIRAL VIDEO: Two guys BASE jump from roof of Grand Hyatt on Broadway in downtown Nashville last night.

Amanda Bagley shot the video and said it appeared the two were detained by police.

We are working to figure out if they were charged and if they were injured. pic.twitter.com/WkKTY9t0zQ

— Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) January 2, 2021