No te pierdas la lluvia de meteoritos este fin de semana

(NOTICIAS YA).- El año nuevo comienza con el apogeo de la lluvia de meteoritos de las Cuadrántidas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Aunque esta es una de las lluvias de meteoritos más fuertes del año, la brillante luna menguante y el clima de enero posiblemente van a limitar la cantidad de objetos espaciales visibles.

El apogeo de este evento astronómico durará aproximadamente 6 horas. El mejor punto para avistar la lluvia de meteoritos es en el Hemisferio Norte, entre las 2:00 am (tiempo local) y el amanecer.

Usualmente se pueden ver entre 50 y 100 meteoritos por hora, especialmente en áreas rurales. Y aunque la luna brillante reducirá este número, puede que veas algunos cuerpos celestes si hay cielos despejados en tu área.

Para presenciar el evento astronómico debes ver el cielo del Noroeste y hacia arriba. Es posible que también tengas la oportunidad de ver algunas bolas de fuego durante la lluvia de meteoritos. La Sociedad Americana de Meteoritos sugiere ver el cielo por al menos 1 hora.

El nombre de esta lluvia de meteoritos está basado en una antigua constelación ya no es reconocida de esta forma. Quadrans Muralis, el cuadrante mural, fue observada por primera vez en 1795, entre Bootes y Draco.

Quadrans Muralis ya no se incluye en la lista de constelaciones modernas de la Unión Internacional Astronómica pues es considerada obsoleta. Sin embargo, la lluvia de meteoritos que irradia entre la Osa Mayor y Bootes, aún es nombrada por ella.

Así como las Gemínidas, la lluvia de meteoritos de las Cuadrántidas viene de un misterioso asteroide o “cometa de roca”, en lugar de un cometa congelado, lo cual es inusual. Este asteroide en particular, 2003 EH1, tarda 5.52 años en darle una vuelta al sol.

EVENTOS ASTRONÓMICOS DE 2021

A diferencia del año pasado que tuvo 13 lunas llenas, este 2021 tendrá las 12 que normalmente se esperan, así como 12 lluvias de meteoritos. Estas son las fechas y nombres de las lunas según el Farmer’s Almanac:

28 de enero – Luna de lobo

27 de febrero – Luna de nieve

28 de marzo – Luna de gusano

26 de abril – Luna rosa

26 de mayo – Luna de flor

24 de junio – Luna de fresa

23 de julio – Luna de ciervo

22 de agosto – Luna del esturión

20 de septiembre – Luna de cosecha

20 de octubre – Luna del cazador

19 de noviembre – Luna de castor

18 de diciembre – Luna fría

Este año también ocurrirán dos eclipses de sol y dos eclipse de luna; 3 de estos podrán ser vistos en algunas partes de Norteamérica, de acuerdo con el Old Farmer’s Almanac.

El 26 de mayo, habrá un eclipse total de luna que será visible para aquellos al Occidente de Norteamérica y Hawaii, desde las 4:46 am ET hasta la 9:51 am ET.

El 10 de junio, habrá un eclipse anular de sol que será visible en el Norte y Noreste de Norteamérica de las 4:12 am a las 9:11 am ET. El sol no estará bloqueado completamente por la luna, así que debes asegurarte de usar lentes especiales para ver este evento de forma segura.

El 19 de noviembre, habrá un eclipse parcial de luna visible desde Norteamérica y Hawaii entre la 1:00 am ET y las 7:06 am ET.

El 4 de diciembre, habrá un eclipse total de sol. Sin embargo, este no se podrá ver en Norteamérica, sino en las Islas Falkland, la punta Sur de África, Antártica y el Sureste de Australia.

