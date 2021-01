Trump presiona y amenaza a Georgia para ‘encontrar’ votos a su favor

(NOTICIAS YA).- El sábado, Donald Trump llamó al secretario de estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, presionándolo durante una hora a “encontrar” suficientes votos para cambiar su derrota.

En una grabación de la conversación, obtenida por el Washington Post, se escucha a Trump gritándole a Raffensperger, pero también intentando elogiarlo, rogándole para que siguiera sus órdenes y amenazándolo con acciones legales si se rehusaba a entretener sus acusaciones sin fundamento sobre fraude electoral.

En un punto de la llamada Trump le dijo a Raffensperger que estaba “tomando un gran riesgo” al no hacer lo que le pedía. El secretario de estado explicó al presidente que sólo está apoyando sus argumentos con teorías conspirativas y que Joe Biden ganó las elecciones en Georgia de una manera justa.

“Las personas de Georgia están enojadas, las personas del país están enojadas”, dijo Trump. “Y no hay nada malo con decir, ya sabes, um, que ustedes recalcularon”.

“Bueno, Sr. Presidente, el reto que usted tiene es que los datos que tiene están mal”, dijo Raffensperger.

“Mira. Todo lo que quiero hacer es esto. Sólo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de lo que tenemos. Porque ganamos el estado”, dijo Trump en otro punto de la conversación.

La llamada entre Trump y Raffensperger muestra con claridad la desesperación del presidente por robarse unas elecciones que claramente perdió, luego de que su equipo legal fallara al momento de presentar evidencia sobre el supuesto fraude electoral que continúa argumentando.

“No es posible que haya perdido Georgia”, dijo Trump, repitiendo esta frase varias veces durante la llamada. “No hay forma. Ganamos por cientos de miles de votos”.

En la llamada también estaban otros aliados de Trump, como el jefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, y Cleta Mitchell, una abogada conservadora que representa a republicanos.

El domingo, Trump publicó en Twitter que había hablado con Raffensperger y aseguró que el secretario de estado “no quería o no podía responder a preguntas como el fraude de ‘boletas bajo la mesa’, destrucción de boletas, ‘votantes’ de otro estado, votantes muertos, y más ¡Él no tiene idea!”.

Raffensperger respondió a la acusación de Trump, escribiendo: “Con respeto, presidente Trump: Lo que está diciendo no es cierto”.

Durante la llamada, Trump amenazó a Raffensperger y a Ryan Germany, el asesor legal del secretario de estado, diciendo que si no admitían que miles de boletas en el Condado de Fulton fueron destruidas (algo para lo cual no hay evidencia) estarían sujetos a responsabilidad criminal.

“Esto es una ofensa criminal”, dijo Trump falsamente. “Y no pueden dejar que eso pase. Ese es un riesgo grande para ti y Ryan, tu abogado”. Además, el presidente aseguró que de no seguir sus instrucciones, pondría en riesgo el futuro político de David Perdue y Kelly Loeffler en la segunda vuelta electoral del Senado en Georgia.

“Tienes una elección grande acercándose y por lo que le has hecho al presidente, ya sabes, las personas de Georgia saben que esto fue una estafa”, dijo Trump hablando de sí mismo en tercera persona.

“Por lo que le has hecho al presidente, muchas personas no van a salir a votar, y muchos republicanos van a votar negativo, porque odian lo que le hiciste al presidente ¿Okay? Lo odian”, dijo Trump. “Y van a votar. Y tú serás respetado, realmente respetado, si puedes enderezar esto antes de la elección”.

La conversación entre Trump y Raffensperger pone al presidente en un territorio legal cuestionable. Al exhortar al secretario de estado a “encontrar” votos, Trump parece estar motivándolo a cambiar los resultados de las elecciones de Georgia simplemente porque quedaron en su contra.

Los únicos argumentos de Trump y su equipo legal son teorías de conspiración encontradas en redes sociales, motivadas por la incapacidad del presidente para aceptar los principios básicos de la democracia.

“Sr. Presidente, el problema que tiene con las redes sociales, es que las personas pueden decir lo que sea”, dijo Raffensperger.

“Oh, esto no es redes sociales. Estas son las redes de Trump. No son redes sociales. Realmente no lo son. No son redes sociales. No me importan las redes sociales. No me podría importar menos”, dijo Trump, aunque casi inmediatamente después regresó a su cuenta de Twitter a publicar más teorías de conspiración.

