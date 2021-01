Aumentan salario mínimo a $15 la hora en California

(NOTICIAS YA).-Desde 1 de enero, el salario mínimo subió a 14 dólares la hora en California, con algunas excepciones dependiendo el número de empleados y tamaño de la empresa.

Para las empresas con 26 trabajadores o menos, el salario mínimo por hora aumentará a $13 la hora. Para las empresas con 25 o menos empleados, los trabajadores con salario mínimo verán un aumento de $12 a $13 por hora.

El aumento del salario mínimo es parte de una ley aprobada en California que exige un incremento gradual hasta llegar a 15 dólares en el 2023.

20 states are stuck at the $7.25 federal minimum wage 👎

Alabama

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Mississippi

New Hampshire

North Carolina

North Dakota

Oklahoma

Pennsylvania

South Carolina

Tennessee

Texas

Utah

Wisconsin

Wyoming

(Va going up 5/1)#RaisetheWage

— Business for Fair MinWage (@MinimumWageBiz) January 4, 2021