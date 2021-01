Centros de adopción de mascotas en Denver ahora podrán adoptar legalmente pitbulls dentro de los límites de la ciudad 

(NOTICIAS YA).-El primer fin de semana de enero fue el primero en que los refugios para animales de Denver, pudieron empezar a adoptar y dar en adopción a caninos de la raza pitbull y sus mezclas.

“Ha pasado mucho tiempo. Esperamos que esto marque la diferencia en la duración de la estadía de los pitbull en nuestros refugios”, le dijo Maia Brusseau de Dumb Friends League a un medio local.

Dicho cambio, sucede después de que los votantes eliminaran la prohibición de los perros de esta raza en Denver, en las pasadas elecciones de noviembre, optando así por un sistema de permiso restringidos por raza en lugar de ley anterior.

“Hasta ahora ha habido un grupo mucho más pequeño de adoptantes”, dijo Brusseau.

Bajo las nuevas regulaciones, un posible futuro dueño de un pitbull debe programar una cita en el Refugio de Animales de Denver para que su mascota sea evaluada por Denver Animal Protection.

Si la mascota tiene suficientes características de un pitbull, el propietario deberá comprar un permiso de raza restringida de $30 y cumplir con sus requisitos. Si la mascota no tiene suficientes características de dicha raza, el dueño recibirá una carta notificando que su animal ha sido evaluado por Denver Animal Protection.

It's time to PITTIE PARTY!🎉🎉

Our favorite blocky headed pups are legal in Denver for the first time in decades!

When: January 11-15

What: 50% off adoptions for pit bulls 1-year-old and older, sponsored by @petco

Anything else? YES! Visit our website to learn more… pic.twitter.com/1p7Mivh2hk

— Dumb Friends League (@DDFL) January 4, 2021