John Elway renuncia a su posición de gerente general de los Broncos de Denver 

(NOTICIAS YA).-El legendario mariscal de campo y actual gerente general de los Broncos de Denver, John Elway, anunció que dejará su cargo, pero que mantendrá el cargo de presidente de operaciones de fútbol.

El cambio fue anunciado por el equipo el lunes, luego de que los Broncos terminaran su temporada 2020 con un récord de 5 juegos ganados y 11 perdidos.

Elway ha sido el gerente general del equipo desde 2011.

“Trabajando en este rol durante los últimos 10 años y volviendo a mis días como jugador, siempre he tratado de hacer todo lo posible para ayudar a los Broncos a ganar y mejorar. Como parte de una transición en la que había pensado durante mucho tiempo, tomé la decisión de asumir un puesto más alto y contratar a un gerente general para dirigir a nuestro personal y al personal de fútbol».

Elway dijo que el gerente general tendrá “la última palabra sobre el draft, la agencia libre y nuestra lista. Esta persona estará facultada para tomar todas las decisiones futbolísticas, trabajando en asociación con (el entrenador) Vic (Fangio)”.

Cabe resaltar que Matt Russell, quien fuera el número dos de Elway desde hace mucho tiempo en la oficina principal de los Broncos, no será candidato. Russell declinó la oportunidad de entrevistarse o permanecer en la organización.

Por su parte, Elway dijo que «comenzará la búsqueda de inmediato con el aporte de Vic y (presidente / CEO) Joe (Ellis»).

En un comunicado, Ellis dijo: “John Elway es la persona más importante e impactante en la historia de los Denver Broncos. No tengo nada más que gratitud por cómo aceptó este desafío hace 10 años y nos ayudó a lograr grandes cosas como organización. En las últimas semanas, él y yo hemos tenido una serie de conversaciones muy positivas y honestas sobre cómo mejorar el equipo y su propio futuro. John llegó a esta decisión y yo lo apoyo plenamente a él y a esta nueva estructura. Con toda su experiencia y fuego competitivo, sé que John será un gran recurso para los Broncos en este puesto”.

Esta es una noticia en desarrollo.

“This is a great place with all the resources to win. We have a lot of good people on the football side, and I’ll be there for them in any way possible." – John Elway pic.twitter.com/nf0uiTjyWo

