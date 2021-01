Más de 4 millones de estadounidenses recibieron su primera dosis de la vacuna COVID-19

(NOTICIAS YA).-Más de 4,2 millones de estadounidenses han recibido su primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

Más de 4,2 millones de personas en Estados Unidos han recibido sus primeras dosis de vacunas contra el covid-19 hasta ahora, pero los expertos dicen que el ritmo debe acelerarse.

«No hay excusas, no estamos donde queremos estar, pero con suerte recuperaremos algo de impulso y volveremos a donde queremos estar con respecto a llevar la vacuna a los brazos de la gente», dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el domingo en el programa «Meet The Press» de NBC.

Más de 4,2 millones de personas habían recibido la primera dosis de vacunas contra el coronavirus hasta el sábado por la mañana y se habían distribuido 13 millones de dosis, según el Covid Data Tracker de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). El gobierno federal había prometido repetidamente que 20 millones de personas habrían recibido sus primeras inyecciones antes de fin de año.

Pero el ritmo se está acelerando, con alrededor de 1,5 millones de dosis administradas en 72 horas, dijo Fauci. Eso significa que la velocidad de la vacunación es en realidad mejor de lo que sugieren los números a primera vista, agregó.

Optimismo en administración de vacunas

Moncef Slaoui, asesor principal de Operation Warp Speed, le dijo a Margaret Brennan de CBS el domingo que se han enviado 17,5 millones de dosis y que el gobierno federal de EE.UU. es optimista de que se administrarán más rápidamente.

Actualmente, las vacunas van a los trabajadores de la salud ya los pacientes de cuidados a largo plazo, pero eventualmente los funcionarios esperan distribuirlas al público en general. Mientras espera las vacunas, EE.UU. ha informado de más de 100.000 hospitalizaciones por coronavirus durante 33 días consecutivos, con el número más alto establecido el domingo en 125.544, según el Proyecto de Seguimiento de Covid.

Habiendo personas en muchos países que viajan durante las vacaciones, será importante «tener paciencia y mantener el rumbo» para prevenir la propagación, dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para la respuesta al coronavirus, a la corresponsal médica senior de CNN Elizabeth Cohen.

«Nos espera un comienzo un poco difícil para 2021», dijo Van Kerkhove.

El aumento de casos en muchos estados de EE.UU. ha resultado en hospitales que batallan para satisfacer la demanda de tratamiento de pacientes con coronavirus:

En el condado de Los Ángeles, una persona contrae el virus cada seis segundos, dijo el alcalde Eric Garcetti a «Face the Nation» de CBS, atribuyendo la propagación a la densidad de la población y la propagación en los hogares.

una persona contrae el virus cada seis segundos, dijo el alcalde Eric Garcetti a «Face the Nation» de CBS, atribuyendo la propagación a la densidad de la población y la propagación en los hogares. El domingo se informaron más de 45.000 casos nuevos en California , cuando la tasa de hospitalización del estado alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, con 21.510 personas actualmente siendo tratadas en hospitales, de acuerdo con el tablero del departamento de salud del estado.

, cuando la tasa de hospitalización del estado alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, con 21.510 personas actualmente siendo tratadas en hospitales, de acuerdo con el tablero del departamento de salud del estado. En Arizona, el estado informó el domingo su total diario más alto de casos, con más de 17.000. Actualmente hay 1.081 pacientes con covid-19 en unidades de cuidados intensivos, mientras que hay un total de 4.557 pacientes hospitalizados.

el estado informó el domingo su total diario más alto de casos, con más de 17.000. Actualmente hay 1.081 pacientes con covid-19 en unidades de cuidados intensivos, mientras que hay un total de 4.557 pacientes hospitalizados. Carolina del Sur informó el domingo una tasa de positividad de coronavirus del 29.6%, mientras que cuatro de los 46 condados del estado informaron que sus hospitales estaban al 100% de su capacidad, según el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur.

«No hay que huir de los números», le dijo Fauci a ABC. «Es algo que tenemos que abrazar y revertir esa inflexión con una adherencia muy intensa a las medidas de salud pública, de forma uniforme en todo el país, sin excepciones».

‘Lo que hacemos ahora importa’, dice el director general de Sanidad de EE.UU.

Existe la esperanza de que Estados Unidos y otros países que experimentan aumentos repentinos de coronavirus puedan volver a algo parecido a lo normal para el verano u otoño, dijo Kerkhove.

Pero medidas como la aplicación de pruebas, el aislamiento, el rastreo de contactos y la cuarentena ya han llevado esa sensación de normalidad a otros países, dijo.

«Hemos visto países que han vencido este virus sin vacunación», dijo. «Tenemos las herramientas a mano en este momento para controlar este virus».

El Dr. Jerome Adams, director general de Sanidad de EE.UU., instó a los estadounidenses, especialmente a aquellos que se reunieron durante las vacaciones, a ponerse en cuarentena, hacerse la prueba, usar mascarilla, lavarse las manos y cuidar la distancia.

«Las proyecciones dan bastante miedo, pero son proyecciones, y lo que hacemos ahora importa», le dijo Adams a Jake Tapper de CNN. «Quiero que la gente entienda que si superamos este aumento actual, las cosas comenzarán a mejorar, pero depende de las acciones que todos tomemos ahora mismo».

La esposa de Adam, Lacey, fue hospitalizada debido a complicaciones de su tratamiento contra el cáncer. Dijo que no pudo verla debido al covid-19.

«Quiero que la gente entienda que si no toma precauciones contra el covid porque no se siente en riesgo, puede afectarlo a usted, a su familia, a su comunidad de muchas otras formas», dijo. «Yo, como secretario general de Sanidad de Estados Unidos, tuve que dejar a mi esposa en la puerta principal y no pude verla entrar al hospital, no había podido visitarla, no sabía si iba a tener una cama de hospital debido a todas las precauciones de covid».

Naomi Thomas, Virginia Langmaid, Kay Jones, Gregory Lemos y Elizabeth Cohen de CNN contribuyeron a este informe.

*Con información de CNN en español.