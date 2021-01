Padre ebrio se llevó a su bebé de 15 meses en Florida, autoridades piden ayuda

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Volusia pide ayuda para localizar a un padre que se encontraba bajo los efectos del alcohol y se llevó a su hijo de un año y tres meses esta mañana en Ormond Beach.

Aller Keller, de 36 años, está bajo la intensa búsqueda de las autoridades por llevarse a Odin Allen Keller de 15 meses desde la 110 Rodeo Road, Ormond Beach, cerca de las 7:30 de la mañana de este lunes.

Según información oficial, Keller, estaba bajo la influencia de alcohol y/o narcóticos al momento de secuestrar al menor. Además, enfrenta cargos de agresión agravada a una persona embarazada e interferencia con la custodia de los hijos.

Odin Allen Keller, es un niño blanco, que mide alrededor de 2 pies de altura y pesa 25 libras. Sus ojos son azules y su cabello es rubio y largo hasta la barbilla. El menor vestía una camisa gris manga larga con un dibujo de dinosaurio con las letras DINO MITE en frente y tenía un pantalón negro con medias blancas.

Las autoridades policiales del condado de Volusia exhortan a cualquier persona que sepa del paradero de este niño y su padre, reportarlos de forma confidencial a través del 911.

