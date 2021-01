Policía revela fotografía de sujeto arrestado por incidente que acabó con la vida de menor 

(NOTICIAS YA).-La Policía de Denver reveló el lunes la fotografía del conductor que fue arrestado por huir de la escena, luego de ocasionar un accidente de atropellamiento y fuga que acabó con la vida de un menor la noche víspera de Año Nuevo.

Jordan Montiel-Velazquez de 23 años conducía al sur del 400 S. Lowell Blvd el 31 de diciembre, cuando atropelló a Lyndreth Sage Anthone de tres años.

De acuerdo con el reporte de la uniformada, Velazquez no se detuvo a prestar ayuda o contactar a las autoridades para reportar el accidente.

Poco después del accidente, un testigo anónimo entregó a la policía la descripción y placas del vehículo, lo que ayudó a la localización y posterior captura del conductor y único ocupante del vehículo.

#DPD #TRAFFIC Officers on scene at S Lowell Blvd & Morrison Rd on a driver of a vehicle that collided with a pedestrian. The pedestrian died as a result of their injuries. The driver and vehicle fled the scene, Anyone with information is asked to call Crime Stoppers, 720.913.STOP pic.twitter.com/Ik2Am2sMNd

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) January 1, 2021