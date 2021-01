Publican una muerte por COVID-19 cada 10 minutos para crear conciencia

(NOTICIAS YA).- Una reciente campaña de las autoridades de salud en Los Ángeles busca dar una personalidad a las víctimas fatales del COVID-19, con el objetivo de crear conciencia entre la ciudadanía.

A lo largo de 24 horas este fin de semana, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles utilizó sus plataformas sociales para llamar la atención a las muertes por coronavirus en esta demarcación, resaltando que son más que cifras: se trata de personas que dejan familias y sueños sin cumplir.

Por medio del hashtag #Every10Minutes (cada 10 minutos), el Departamento recuerda que cada que se cumple este corto periodo fallece una persona por la enfermedad en Los Ángeles, dejando un vacío que jamás podrá llenarse.

LEE: El 2020 fue el año más mortal en la historia de Estados Unidos

“Cada 10 minutos alguien muere por COVID-19 en el Condado de Los Ángeles, personas que fueron queridas y serán extrañadas. Hasta que reduzcamos la propagación, la siguiente persona en morir trágicamente podría ser alguien a quien tú conoces”, escribió la agencia, de acuerdo con The Hill.

Las publicaciones de @lapublichealth prácticamente coincidieron con la fecha en que el condado superó las 10 mil muertes por la enfermedad, mientras la región registra un repunte en los contagios.

LEE: El Papa Francisco criticó a los que viajan en plena pandemia

Entre los casos que destacaron las autoridades de Salud en Twitter se encuentran “la madre de alguien”, “el abuelo que marinó la carne asada con una (cerveza) Corona”, o “la tía favorita que preparaba los mejores platillos cada Navidad”.

The nurse who handed out lollipops – even to the adults. #Every10Minutes #LACounty

Please wear a face covering when outside. Slow the spread. Save a life.

— LA Public Health (@lapublichealth) January 1, 2021