Salvadoreña muere al intentar salvar la vida de su hija en incendio de Maryland

(NOTICIAS YA).- La víctima mortal del incendio en Beltsville, jurisdicción de Prince Georges en Maryland, el pasado uno de enero es una mujer de origen salvadoreña, que regresó a la casa prendida en llamas para rescatar a su hija de ocho años que de alguna manera logró salir del voraz incendio.

HISTORIA DE AMOR QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

Reinosa sacó de las llamas a su hijo de 18 años, sin embargo al no ver a su hija Sophia de 8 años ella se regresó a la casa y pese al peligro decidió entrar, ella nunca más salió de la vivienda, al llegar Bomberos y autoridades policiales la declararon muerta en la escena.

La familia perdió la casa y tiene diversas cuentas pendientes que pagar tras el incidente, por lo que si deseas ayudar con la causa puedes hacerlo a través de esta GoFundMe

More from 11300 Montgomery Rd: 1 adult female located & declared deceased on scene. 1 additional adult male transported w/ SBNLT injuries. @RedCrossNCGC & @PGCountyOEM assisting 10 displaced occupants. Mutual aide from @mcfrs. pic.twitter.com/Hc2ndobYhM

— Prince George’s County Fire/EMS Department (@PGFDNews) January 1, 2021