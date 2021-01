Ambulancias de L.A. ya no llevarán pacientes con pocas posibilidades de sobrevivir

(NOTICIAS YA).-En medio de un devastador repunte de COVID-19, ambulancias de Los Ángeles no llevarán pacientes con pocas posibilidades de sobrevivir, advirtieron las autoridades de salud.

Las nuevas infecciones se han disparado.

El condado de Los Ángeles ha estado librando una batalla brutal contra el virus durante semanas y aproximadamente uno de cada cinco residentes que se hacen la prueba obtienen un resultado positivo.

Sospechan que disfraz inflable de Navidad esparció COVID-19 en hospital

En poco más de un mes, el condado duplicó su número de infecciones, pasando de unos 400.000 casos el 30 de noviembre a más de 800.000 casos el 2 de enero, dijeron funcionarios de salud el lunes.

El diluvio de casos se ha traducido en un aumento de pacientes con COVID-19, hospitales abrumados y la reducción a cero de la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en la región. Ahora hay más de 7.600 personas hospitalizadas con covid-19 en el condado, el 21% de las cuales están en la UCI, dijeron las autoridades

Sin camas de hospital disponibles, los equipos de ambulancia en el condado recibieron orientación para no transportar pacientes con pocas posibilidades de supervivencia.

Y los pacientes que son transportados a menudo tienen que esperar horas antes de que haya una cama disponible.

«Los hospitales están declarando desastres internos y tienen que abrir gimnasios de iglesias para que funcionen como unidades hospitalarias», dijo la supervisora Hilda Solís, calificando la situación como un «desastre humanitario».

San Diego supera los 171 mil casos de COVID-19 y registra 1,598 muertes

Y una persona muere a causa del virus cada 15 minutos, dijo la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

Pero empeorará. Las autoridades dicen que se dirigen al temido aumento derivado de las reuniones navideñas.

«Es probable que los aumentos en los casos continúen durante las próximas semanas como resultado de las fiestas y las celebraciones de fin de año y de los viajeros que regresan», dijo Ferrer. «Es probable que experimentemos en enero las peores condiciones de las que hemos enfrentado toda la pandemia, y eso es difícil de imaginar».

Así de mal están las cosas.

Los equipos de ambulancias reciben instrucciones sombrías.

A medida que aumentan las hospitalizaciones, la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del Condado de Los Ángeles ordenó a los equipos de ambulancias que no transporten a los hospitales a los pacientes con pocas posibilidades de supervivencia y que conserven el uso de oxígeno.

Ancianos duermen en la fila para vacunarse contra COVID-19 en Florida

Antes de la pandemia, cuando los trabajadores de la salud y los recursos estaban más disponibles, los pacientes que tenían pocas probabilidades de recuperarse podían ser transportados en ambulancia al hospital para recibir tratamiento.

Pero los hospitales de Los Ángeles ahora están al máximo y muchas instalaciones médicas no tienen el espacio para recibir a pacientes que no tienen posibilidades de sobrevivir, dijo la agencia. Los pacientes cuyos corazones se detuvieron a pesar de los esfuerzos de reanimación, dijo el EMS del condado, ya no deberían ser transportados a los hospitales.

«Con vigencia inmediata, debido al impacto severo de la pandemia de COVID-19 en los servicios de emergencias médicas y los hospitales receptores del 9-1-1, pacientes adultos (de 18 años de edad o mayores) en un paro cardíaco traumático y no traumático fuera del hospital no serán transportados [si] no se logra el retorno de la circulación espontánea en el terreno», dijo la agencia en un memorando emitido a los trabajadores de ambulancias la semana pasada.

Juez federal ordena a condado de Colorado que le de cubrebocas a los reos después de brote masivo de COVID-19

Si no hay signos de respiración o pulso, EMS continuará realizando la reanimación durante al menos 20 minutos, decía el memo. Si el paciente se estabiliza después del período de reanimación, será trasladado a un hospital. Si el paciente es declarado muerto en el lugar o no se puede restaurar el pulso, los paramédicos ya no transportarán el cuerpo al hospital.

Y la escasez de oxígeno, dado el alto número de pacientes con coronavirus, también ha presionado al sistema para conservar el suministro.

«Dada la necesidad aguda de conservar oxígeno, con efecto inmediato, EMS solo debe administrar oxígeno suplementario a pacientes con saturación de oxígeno por debajo del 90%», dijo EMS en un memorando a los equipos de ambulancia el lunes.

Las ambulancias esperan durante horas fuera de los hospitales

E incluso después de llegar a los hospitales, algunos técnicos de emergencias médicas tienen que esperar fuera durante horas, ya que los hospitales a menudo no tienen suficientes camas para recibir a los pacientes.

«Estamos esperando de dos a cuatro horas como mínimo a un hospital y ahora tenemos que conducir aún más … luego esperar otras tres horas», dijo el EMT Jimmy Webb a KCAL, afiliada de CNN.

Los funcionarios locales han tratado de alentar al público a que no llame al 911 a menos que «realmente lo necesiten», dijo el Dr. Marc Eckstein, comandante de la oficina de EMS del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, a la afiliada de CNN, KABC.

Próximo pico de COVID-19 «colapsará totalmente» el sistema hospitalario

«Uno de nuestros mayores desafíos en este momento es sacar nuestras ambulancias del departamento de emergencias», dijo Eckstein a la afiliada. «Cuando nuestros paramédicos y técnicos de emergencias médicas transportan a un paciente a un departamento de emergencias, debe realizarse una transferencia de atención. Los pacientes inestables o que no pueden ser trasladados de manera segura a la sala de espera o a una silla, necesitan una cama en la emergencia departamento al que ser transferido. Y esas camas faltan en este momento».

Y mientras las ambulancias están esperando en los hospitales, hay menos para responder a otras llamadas al 911 que están entrando, lo que lleva a respuestas demoradas.

«Creo que este próximo período de cuatro a seis semanas será crítico con nuestro sistema sujeto a impuestos», agregó Eckstein.

Jenn Selva contribuyó a este informe.

*Con información de CNN en español.