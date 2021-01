Arrestan sospechoso de agredir sexualmente a mujeres en el Condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Autoridades arrestan a un sospechoso de una serie de incidentes de agresión sexual y conducta lasciva en todo el condado de San Diego frente a un centro comercial en San Marcos.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego recibió una llamada el lunes alrededor de las 5 p.m., de un cliente en un Walmart ubicado en la cuadra 700 de Center Drive, cerca de Nordahl Road, quien reconoció a un hombre que se cree que es el sospechoso de la serie de agresiones sexuales en Vista, San Marcos y San Diego.

La persona que llamó permaneció en el teléfono con los agentes y los llevó al lugar de la tienda donde el sospechoso fue detenido sin incidentes y llevado al Centro de Detención de Vista, donde está detenido con una fianza de $500,000, según el sargento Albert Carrillo, del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego.

Do you recognize the man in this video? He is wanted for inappropriately touching women at stores in @cityofvista and @sanmarcoscity. Read news release: https://t.co/LNRBqKySIG. If you have any information, call @sdcrimestoppers at (888) 580-8477. @SDSOVista @SDSOSanMarcos pic.twitter.com/1h3ZVNomid

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) December 30, 2020