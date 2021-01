Rechazan solicitudes de licencia para indocumentados en Virginia

(NOTICIAS YA).- Virginia comenzó a aceptar solicitudes de la tarjeta de privilegio de conducir y muchas ya han sido rechazadas, precisamente estas negaciones han causado molestia y confusión en nuestra comunidad.

Los motivos van desde la desinformación de los funcionarios del DMV hasta la forma en la que los solicitantes llenaron sus impuestos.

Ana Torres asistió a las oficinas del DMV en Richmond este lunes con la ilusión de por fin tramitar su permiso de manejo, sin embargo dos letras en su hoja de declaración de impuestos le impidieron completar el proceso.

Torres dijo a Noticias Univision Washington “yo entregué la 760cg y la persona que me atendió en el DMV me dijo que quería la 760 sin letras y yo le dije que no la tenía y entonces me dijo que no me podía hacer la cita.”

Inmediatamente, Torres se comunicó con representantes del DMV por correo electrónico y recibió respuesta de un trabajador del organismo confirmando que la forma de impuestos 760 cg debe ser aceptada como parte de los requisitos para tramitar la tarjeta de privilegio.

La solicitante del documento afirmó que “mañana tiene otra cita e irá con ese correo por lo que espera que sí acepten todo porque no afecta solamente a ella sino a mucha gente.

Los problemas con el sistema de comunicación entre el DMV y el departamento de impuestos de la entidad han causado retrasos en el proceso según el director ejecutivo de la coalición de organizaciones latinas de Virginia.

Edgar Aranda Yanoc, director ejecutivo de VACOLAO afirma que “ayer y hoy hemos visto casos de personas que no son casadas pero han declarado como pareja y les han rechazado esa declaración de impuestos, especialmente al dependiente. El primer día fue terrible porque algunas oficinas no estaban enteradas de la legislación.”

Los activistas piden a la población paciencia y perseverancia porque este es un proceso nuevo que esperan mejorar, ya varias organizaciones están contacto con representantes del DMV para elevar estas quejas y mejorar el proceso.