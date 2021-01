Twitter le suspende la cuenta a Trump por incitar a la violencia

(NOTICIAS YA).- Twitter anunció que cerró por 12 horas la cuenta del presidente, Donald Trump, debido la situación de violencia sin precedentes que se vive en Washington, D.C. La red social denunció violaciones a su Política de Integridad Cívica.

Esto sumado a la ola de violencia que desataron los falsos reclamos de Trump sobre los resultados electorales del pasado 3 de noviembre. La empresa advirtió que la suspensión podría ser permanente si el presidente saliente continúa con estas violaciones.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021