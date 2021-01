Biden condena a Trump por incendiar la violencia en el Capitolio

(POLÍTICA YA). – El presidente electo Joe Biden condenó este miércoles la violencia lanzada por turbas de seguidores de Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio en Washington, D.C., para protestar por la derrota de su líder durante las elecciones presidenciales.

En un discurso televisado, Biden calificó de insurrección a los rebeldes que asaltaron los terrenos del Capitolio y condenó a Trump por avivar la violencia.

“Hago un llamado a esta turba para que retroceda y permita que avance el trabajo de la democracia”, dijo Biden en un discurso.

«Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan una verdadera América. No representan quiénes somos”, declaró Biden desde Wilmington, Delaware. “Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disensión, es desorden. Es caos. Limita sobre la sedición, y debe terminar ahora.”

«En este momento, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, diferente a todo lo que hemos visto en los tiempos modernos”, agregó el próximo presidente de Estados Unidos.

“Un asalto a la ciudadela de la libertad, el Capitolio mismo. Un asalto a los representantes del pueblo y a la policía del Capitolio que juraron protegerlos, y los servidores públicos que trabajan en el corazón de nuestra república «, añadió.

Biden habló después de que decenas de seguidores de Trump sembraron el caos en la capital estadounidense, irrumpieron violentamente en el Capitolio, y ocuparon oficinas de los legisladores, la sala del Senado y trataron de entrar armadados en la sala de la Cámara de Representantes.

El vicepresidente Mike Pence se pronunció en su cuenta de Twitter sobre los hechos en el Capitolio.

“La violencia y destrucción que ocurren en el Capitolio de Estados Unidos deben detenerse y deben detenerse ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes del orden y salir inmediatamente del edificio”.