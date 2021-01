Muere simpatizante de Trump tras enfrentamiento armado en el Capitolio

(NOTICIAS YA).- Oficiales dispararon a una mujer que posteriormente falleció en el hospital luego de que simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de EE.UU., motivados por el presidente a rebelarse al conteo ceremonial de votos electorales para confirmar la victoria de Joe Biden.

Poco después de la 1:00 pm ET, cientos de manifestantes a favor de Trump saltaron las barreras establecidas en el perímetro del Capitolio, donde se enfrentaron a oficiales protegidos con equipo antidisturbios, algunos de ellos llamando “traidores” a los agentes.

Alrededor de 90 minutos después, la multitud logró meterse al edificio y las puertas de la Cámara y el Senado fueron cerradas con candado; dijo la policía. Oficiales lograron evacuar la Cámara poco después.

Un enfrentamiento armado estaba ocurriendo alrededor de las 3:00 pm ET frente a la puerta principal de la Cámara, con oficiales del Capitolio apuntando sus armas a alguien que estaba intentando irrumpir el piso. Una fotografía muestra a un simpatizante de Trump cargando la tarima del Senado.

Una mujer fue llevada al hospital tras recibir un disparo en el pecho en los terrenos del Capitolio y fue declarada muerta poco después, de acuerdo con reportes de NBC. Las fuentes no pudieron dar más detalles de las circunstancias detrás del tiroteo. Múltiples oficiales resultaron heridos y al menos uno fue transportado al hospital, según CNN.

A las 3:30 ET, los amotinados fueron evacuados del piso del Senado y los agentes lograron sacarlos del ala del Senado en el edificio y hacia la Rotunda, para continuar removiéndolos de las puertas Este y Oeste del Capitolio. No queda claro si alguno de los individuos ha sido arrestado.

El vicepresidente Mike Pence también fue evacuado del Capitolio, donde iba a hacer su trabajo de contar los votos electorales.

Videos del interior del Capitolio muestran a simpatizantes de Trump marchando por el Salón de Estatuas. La policía del Capitolio solicitó oficiales de la ley adicionales para asistirlos, incluyendo autoridades federales; según reportes de CNN. La fuente del medio dijo que hay varios dispositivos sospechosos afuera del edificio del Capitolio.

Trump dirigió a la Guardia Nacional a Washington así como a “otros servicios de protección federales”, de acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca Kayleigh McEnany.

Toda la Guardia Nacional de Washington, DC fue activada por el Departamento de Defensa luego de que la muchedumbre a favor de Trump invadiera el Capitolio de EE.UU., dijo Jonathan Hoffman, el vocero en jefe del Pentágono.

Hoffman dijo que la Guardia Nacional de DC no estaba anticipando ser usada para proteger instalaciones federales, y el gobierno de Trump decidió a inicios de la semana que esa sería una tarea de oficiales del cumplimiento de la ley civiles.

La atemorizante escena recibió una respuesta policíaca menor a la de las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd en manos de oficiales de policía de Minneapolis el año pasado.

El verano pasado, la policía federal atacó a manifestantes pacíficos en la Plaza Lafayette afuera de la Casa Blanca, para despejar el camino de Trump, quien quería tomarse una foto frente a una iglesia cercana. En cambio, este miércoles la multitud a favor de Trump logró rebasar a la policía del Capitolio e invadir las cámaras legislativas del gobierno.

Los líderes de la Cámara y el Senado se encuentran a salvo en locaciones secretas, indicó una fuente. Además, un legislador dijo que miembros de la Cámara fueron evacuados a una locación en específico.

La policía del Capitolio está trabajando en asegurar el segundo piso del Capitolio primero para expandirse desde ahí. Afuera del Capitolio, el Departamento de Policía Metropolitana de DC está intentando dispersar a la multitud, pero no han tomado acciones decisivas.

Un oficial de la policía del Capitolio dijo a los legisladores que iban a tener que esconderse bajo sus sillas y les informó que los manifestantes estaban en la Rotunda del edificio. Muchos miembros de la Cámara fueron vistos usando máscaras de gas mientras se movían entre edificios del Capitolio, algunos estaban llamando a familiares para decirles que estaban bien.

La Casa Blanca se ha rehusado a comentar sobre las protestas, pero Trump escribió en Twitter: “Por favor, apoyen a nuestra policía del Capitolio y a los oficiales de la ley. Ellos realmente están del lado de nuestro país ¡Manténganse pacíficos!”.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021