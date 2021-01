Doctor de Texas usa droga para los piojos en pacientes con COVID-19

(NOTICIAS YA).- Texas continúa siendo uno de los principales focos de la pandemia, con un incremento en las hospitalizaciones y los casos de coronavirus. Mientras tanto, un doctor de San Antonio, dijo que ha experimentado un tratamiento poco inusual para combatir el virus.

El doctor Hoan Pho está tratando a pacientes con COVID-19, con una droga que regularmente se usa para combatir los piojos.

Pho asegura que estudios realizados por el laboratorio que produce la droga Ivermectin indican que es segura para tratar el virus.

Pho, quien se especializa en medicina interna y cuenta con más de 28 años de experiencia, dijo que la droga Ivermectin ha sido exitosa en el tratamiento de varios de sus pacientes, en algunos casos matando el virus en un lapso de 48 horas.

El doctor señaló que ha usado el medicamento desde hace aproximadamente un mes, obteniendo resultados positivos e incluso, recuperaciones.

“Alrededor de 50 a 60 pacientes al tomar la droga no tuvieron que ser hospitalizados y no necesitaron ser sometidos a tratamientos adicionales”, dijo Pho.

En julio de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el fármaco antiviral Remdesivir, para el tratamiento del COVID-19. Sin embargo, el costo que las aseguradoras pagan para obtenerlo es de $3.120, por un tratamiento de 5 días por paciente.

Mientras que la droga antiparásito sugerida por Pho, se puede conseguir sin mayores inconvenientes, y tiene un costo de aproximadamente $20 dólares.

En Colombia y Brasil ha ganado mucha popularidad el medicamento, no obstante, la FDA aclaró «aunque existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento del COVID-19. No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19 a menos que se lo haya recetado su proveedor de atención médica y lo haya adquirido de una fuente legítima».

FDA: Preguntas más comunes: El COVID-19 y la Ivermectina

Por otra parte, las jornadas de vacunación contra el coronavirus apenas comienzan, atendiendo por fases, de acuerdo a lo recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Hasta el momento, los primeros en vacunarse han sido el personal de atención médica y residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo, luego le siguen trabajadores esenciales de primera línea y personas de 75 años de edad o más y por último, personas de 65 a 74 años y personas de 16 a 64 años con problemas de salud preexistentes, así como también otros trabajadores esenciales.

De acuerdo al doctor, la mitad de los pacientes que han tomado el medicamento son mayores de 65 años.

El doctor Pho dijo que a los pacientes que sufren de COVID-19 les receta Ivermectin con otras drogas y suplementos, viendo notables mejoras en su salud.