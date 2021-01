Facebook e Instagram bloquean a Trump por 24 horas

(NOTICIAS YA).- La noche del miércoles, Facebook bloqueó a Donald Trump impidiendo que publique en su sitio durante 24 horas, luego de que el presidente publicara mensajes que incitaban a la violencia y esparcían información falsa.

La compañía ya había removido publicaciones que el presidente hizo a favor de los ataques pro-Trump ocurridos en el Capitolio, en donde simpatizantes de Trump irrumpieron en el edificio para impedir el conteo de votos electorales que confirmará la victoria de Joe Biden como presidente electo.

“Analizamos dos violaciones de políticas contra la página del presidente Trump que resultaron en un bloqueo de funciones de 24 horas, lo que significa que él perderá la habilidad de publicar en la plataforma durante ese tiempo”.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021