Las imágenes más impactantes del motín pro-Trump en el Capitolio

(NOTICIAS YA).- Caos se desató este miércoles en el Capitolio luego de que simpatizantes de Donald Trump invadieran el edificio de gobierno en un ataque motivado por el presidente para impedir el conteo de votos electorales que confirmará la victoria de Joe Biden.

Oficiales del cumplimiento de la ley desenfundaron sus armas y utilizaron gas pimienta en medio del ataque al Capitolio para impedir que los amotinados ingresaran al piso de la Cámara de Representantes.

Senadores, legisladores de la Cámara y reporteros fueron evacuados del Capitolio, muchos fueron fotografiados usando máscaras de gas. Periodistas indicaron haber escuchado a muchos miembros rezando y llamando a sus familias para decirles que estaban bien.

Durante el motín, un simpatizante del presidente llegó a la tarima del Senado en donde gritó “Trump ganó la elección”; de acuerdo con un reportero en la escena. Mientras que otra de las amotinadas recibió un disparo por parte de los oficiales del Capitolio, posteriormente fue llevada a recibir atención médica y murió en el hospital.

Videos del ataque muestran a manifestantes empujando las barreras de metal y a la policía usándolas para empujarlos de regreso, mientras que otros oficiales usaban sus bastones para evitar que las personas cruzaran la línea policíaca.

How the storming of the Capitol started pic.twitter.com/ti264urlKe — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) January 7, 2021

Los atacantes también agredieron a la prensa y destruyeron su equipo, de acuerdo con varios reporteros en la escena.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2 — Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021

También se utilizaron bombas de humo, gas pimienta y gas lacrimógeno; no queda claro si todas estas acciones fueron por parte de la policía o de los manifestantes.

Para las 6:00 pm ET, el Capitolio había sido asegurado por las autoridades a medida que las protestas continuaban. Para las 8:00 pm ET el Congreso ya había regresado al edificio para continuar con la certificación de Biden como presidente electo de EE.UU.

#BREAKING: Vice President Mike Pence speaks as Senate reconvenes, receives applause: "To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. This is still the People's House." pic.twitter.com/fRpMXWKntu — The Hill (@thehill) January 7, 2021

Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, DC, anunció un toque de queda en la ciudad desde las 6:00 pm ET del miércoles hasta las 6:00 am ET del jueves.