Manifestantes simpatizantes de Donald Trump se reúnen en frente del Capitolio de Colorado 

(NOTICIAS YA).-Varias personas, en su mayoría presuntos simpatizantes del presidente Donald Trump, se reunieron afuera del Capitolio de Colorado el miércoles por la tarde mientras los legisladores en Washington se reunieron en una sesión conjunta del Congreso para confirmar los resultados de las elecciones.

El mitin en Colorado, que comenzó al mediodía, había sido planeado durante varios días y se ha mantenido pacífico hasta las 2 pm.

Al mismo tiempo, miles de manifestantes se reunieron en Washington e irrumpieron en el edificio del Capitolio. Los legisladores, que se habían dividido entre el Senado y la Cámara para discutir un desafío al voto electoral en Arizona, fueron removidos de sus cámaras y puestos bajo llave.

Toma en Washington D.C. – Getty Images

Durante la toma en Washington, el representante por Colorado Jason Crow, fue una de las personas que quedaron atrapadas en las instalaciones de la Cámara. Sin embargo, como mencionó en su cuenta de Twitter, gracias la intervención de la policía del Capitolio, pudieron ser evacuados.

Crow, se encontraba con el representante Ken Buck, Joe Neguse, Dough Lamborn y Michale Bennet, todos han reportado que se encuentran a salvo y que salieron ilesos.

Update: I was trapped in the House Chamber with a few members for a little while as protestors tried to ram down the doors. We didn’t know how we were gonna get out, but Capitol Police were able to clear a route and get us out. We’re all now being protected in a secure location.

— Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 6, 2021