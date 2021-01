Marcha ProTrump inunda las calles de D.C. con personas sin mascarillas

(NOTICIAS YA).- Seguidores de Donald Trump inundaron las calles de la capital de los Estados Unidos, la mayoría de las personas fueron parte de la marcha sin utilizar mascarillas.

Las personas que se unieron a la marcha llamada ¨salvemos América¨ ellos se presume apoyan las palabras del presidente saliente Donald Trump que afirma de un supuesto fraude que nunca se comprobó.

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021