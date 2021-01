Narra la Congresista Verónica Escobar lo vivido en el Capitolio

(NOTICIAS YA).- A través de su cuenta de Twitter la Congresista Verónica Escobar publicó un impactante vídeo que muestra como un grupo de simpatizantes del presidente Donald Trump iban subiendo por las escaleras del lugar, causando pánico e incertidumbre entre aquellos que se encontraban en el capitolio.

Luego de resguardarse junto a sus colegas en un lugar seguro logramos comunicarnos con la Congresista Escobar, quien aseguró que temió por su vida al escuchar el disparo que cobró la vida de una manifestante que ingresó a la fuera al lugar.

«Vi que los vidrios estaban quebrados, que estaban quebrando los vidrios. Oí un balazo y yo pensé que algo me iba a pasar en ese momento cuando estaba en la galería, pensé que no íbamos a poder salir y que ellos iban a entrar. Estas grupo de personas no estaban aquí para protestar, estaban aquí para rechazar la democracia, son criminales, son terroristas», narró Escobar.

Con esas palabras describió lo que se ha catalogado como un día negro para el país.