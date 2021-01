Protesta pacífica por parte de simpatizantes de Donald Trump se lleva a cabo en Carson City 

(NOTICIAS YA).-Al igual que en otros estados, partidarios del presidente Donald Trump se alinearon en las calles de la capital del estado de Nevada.

Con carteles que incluían frases como: «El fraude electoral es traición», una multitud mayoritariamente sin cubrebocas en Carson City coreó «Queremos libertad» y exigió a los legisladores federales que tomen medidas para evitar que el presidente entrante Joe Biden asuma el cargo.

El alguacil de Carson City dijo el miércoles que la gente debería evitar el área alrededor del Capitolio en anticipación a las protestas.

“Las agencias policiales estatales y locales están colaborando para asegurar que todos los recursos estén disponibles en respuesta a la demostración anticipada. Las fuerzas del orden seguirán respetando el estado de derecho y los derechos de quienes participan en manifestaciones pacíficas, sin tener en cuenta una agenda en particular”, dijo por medio de un comunicado.

El alguacil también recordó a las personas que obedezcan las leyes de tránsito y sigan las pautas de distanciamiento social.

Las protestas se están llevando a cabo en varias ciudades y capitales de estados de todo el país.

Los manifestantes pro-Trump se han concentrado frente a los edificios de los poderes públicos de todo el país, lo que ha obligado a evacuar estos recintos en al menos dos estados. En St. Paul, Minnesota, los manifestantes emitieron voces de ‘felicitación’ en reacción a la noticia de que los partidarios del presidente Donald Trump habían irrumpido en el Capitolio de Estados Unidos.

The chaos that has erupted in the United States Capitol is the opposite of patriotic — it is undemocratic and un-American. I am praying for the safety of Nevada's federal delegation, all congressional members and staff, & law enforcement officers. This must stop.

— Governor Sisolak (@GovSisolak) January 6, 2021