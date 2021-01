Simpatizantes republicanos toman calles de El Paso

(NOTICIAS YA).- Liderados por la ex candidata republicana al congreso Irene Armendáriz decenas de simpatizantes se reunieron en la plaza San Jacinto. Y es que sin importar la pandemia portando con orgullo sus cachuchas y cargando sus banderas, el grupo defiende su derecho constitucional de expresión.

El grupo de republicanos se unieron a cientos de personas que marcharon a nivel nacional oponiéndose al nombramiento de Joe Biden, aproximadamente 30 personas de El paso acudieron a la capital del país.

“Nos dicen que no hay evidencia de fraude electoral y hay mucha evidencia sabemos que Donald Trump ganó y no vamos a aceptar al presidente Biden, no puede hablar, tiene Alzheimer y tiene que irse a un centro de retiro.” Dijo Mathew Thomas, simpatizante republicano.

Los participantes resaltaron que no aceptarán una derrota y planean reunirse nuevamente el próximo 18 de enero.

Dalinda García informa.