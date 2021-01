VIDEO: Congresista de El Paso quedó atrapada en el Capitolio

(NOTICIAS YA).- La congresista de El Paso Veronica Escobar quedó atrapada en el Capitolio luego de que manifestantes irrumpieron en las instalaciones en apoyo al presidente Donald Trump.

Escobar publicó en su cuenta de Twitter un impactante video que muestra cómo un grupo de manifestantes iban accediendo al edificio por unas escaleras, escena que parece fue grabada por la corresponsal Jazmine Ulloa.

LEE: Biden condena a Trump por incendiar la violencia en el Capitolio

“Los terroristas no solo traspasaron el Capitolio y entraron en Statuary Hall, sino que golpearon las puertas cerradas de la Cámara”, detalló la congresista.

I’m currently sheltering in place. The Capitol building has been breached and both chambers are locked down.

This is the chaos and lawlessness @realDonaldTrump has created.pic.twitter.com/RBAi4IW0Fm

— Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) January 6, 2021