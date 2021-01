Arrestan a mujer de Texas con cargamento de droga de casi $3 millones

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Houston fue detenida en la víspera de año nuevo, en el puente internacional de Hidalgo, Texas, cuando intentaba cruzar de México a los Estados Unidos con casi $3 millones de dólares en metanfetaminas y heroína.

El 31 de diciembre de 2020, los agentes de aduanas se encontraron con la mujer, quien declaró ser ciudadana estadounidense. Ella venía de México, conduciendo una camioneta Chevy Silverado de 2007.

Los oficiales la remitieron a una inspección detallada, que reveló 23 paquetes de 136,5 libras de presunta metanfetamina y dos paquetes de presunta heroína que pesaban 7,76 libras, ocultos en las llantas del camión.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautó los narcóticos y el vehículo y detuvo a la mujer en su intento fallido de contrabando.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) los tomaron bajo custodia mientras continuaban con las investigaciones.

Adicionalmente, CBP informó que en un incidente separado, 188.797 dólares en moneda no reportada, fueron incautados a un ciudadano mexicano de 45 años, residente permanente de Illinois.

La agencia aclaró que «no es un delito llevar más de 10.000 dólares, pero es un delito federal no declarar moneda o instrumentos monetarios por un total de 10.000 dólares o más a un oficial del CBP al entrar o salir de los EE.UU. o esconderlos con la intención de evadir los requisitos de presentación de informes».

El incumplimiento de esta medida puede dar lugar a la incautación de la moneda o al arresto. Finalmente, el acusado podría solicitar la devolución de la moneda incautada, pero deberá probar que la fuente y el uso previsto de la moneda era legítimo.

Double trouble: #CBP officers seize $3M in methamphetamine, heroin, $188K in unreported currency in two separate enforcement actions at Hidalgo, #Texas Port of Entry. Read more: https://t.co/WrOD9cnd7b pic.twitter.com/eHyEZ6Nrap

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) January 5, 2021