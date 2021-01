¿Cómo las personas de 70 años en adelante pueden vacunarse en Colorado?

(NOTICIAS YA).-Los sistemas de salud y hospitales de Colorado están comenzando a permitir que las personas de 70 años en adelante, quienes son las que tienen el mayor riesgo de COVID-19, se inscriban para recibir las vacunas, anunciaron funcionarios estatales el miércoles.

Los residentes mayores, junto con los trabajadores esenciales, se agregaron a la siguiente etapa de distribución de vacunas, la Fase 1B, la semana pasada. Pero desde entonces, ha habido confusión sobre cómo y cuándo se vacunará a esas personas.

Para ayudar, el departamento de salud de Colorado ha dividido qué proveedores administrarán las vacunas a ciertos grupos en la siguiente fase de distribución.

«Cuanto más rápido podamos vacunar a las personas de 70 años o más, más vidas podremos salvar», dijo el gobernador Jared Polis durante una conferencia de prensa el miércoles, y señaló que el 78% de las personas que han muerto por COVID-19 en Colorado son 70 años o más.

Según las pautas del estado, los proveedores de atención médica, incluidos hospitales, farmacias y clínicas de redes de seguridad, administrarán las vacunas COVID-19 a personas de 70 años o más. Los proveedores tienen diferentes formas en las que las personas que califican pueden inscribirse para recibir las vacunas, que se enumeran a continuación.

Sin embargo, aún quedan preguntas sobre cómo los residentes de Colorado mayores sin proveedores de atención médica actuales recibirán sus vacunas. Al menos un sistema, UCHealth, comenzará a aceptar registros de no pacientes.

Se espera que los hospitales vacunen aproximadamente al 50% de los residentes de Colorado de 70 años o más. Las agencias locales de salud pública y los socios comunitarios deben manejar el 20% de ese grupo de edad, los centros federales calificados otro 20% y las farmacias minoristas el 10% restante.

«Esta es una tarea enorme», dijo la directora de salud estatal Jill Hunsaker Ryan durante la conferencia de prensa del miércoles. «Para que seamos rápidos y eficaces, tenemos que ser flexibles».

El personal y los residentes de los centros de atención a largo plazo, que también tienen prioridad en la Fase 1A, serán vacunados por CVS o Walgreens a través del programa Pharmacy Partnership for Long-Term Care del gobierno federal.

De las 1,139 instalaciones inscritas en el programa, solo 556 han sido programadas para citas de vacunación. Las farmacias de las instalaciones han administrado al menos 6,055 dosis, según el departamento de salud estatal. Polis dijo que Walgreens espera terminar su parte de las vacunas para fines de la próxima semana, pero CVS tardará hasta finales de enero.

Si bien Colorado ha pasado a la siguiente fase de distribución, que incluye a personas de 70 años o más, el suministro de vacunas sigue siendo muy limitado, por lo que se espera que la distribución tarde meses. Los expertos médicos y de salud pública están animando a los habitantes de Colorado a seguir lavándose las manos, usando máscaras y practicando el distanciamiento social.

Así es como los diferentes hospitales y sistemas de salud de Colorado están administrando las vacunas:

El sistema de salud está utilizando su portal para pacientes, llamado My Health Connection, para llegar a pacientes de 70 años o más que son elegibles para recibir la vacuna.

Los residentes de Colorado mayores que no son pacientes de UCHealth pero que desean estar en la lista para recibir las vacunas también pueden crear una cuenta.

El sitio web se actualizará para adaptarse a los no pacientes que tengan 70 años o más antes del fin de semana, según el departamento de salud del estado.

Para inscribirse para una vacuna en UCHealth, visite este sitio web.

Denver Health está trabajando para comunicarse con pacientes de 70 años o más que han recibido atención en una de sus instalaciones en los últimos tres años.

El sistema de salud está contactando a estos pacientes mayores por correo electrónico, mensaje de texto y sus cuentas MyChart para programar horarios para recibir sus vacunas a través de un enfoque por fases. Denver Health solo ofrece las citas a sus pacientes.

Los cupos para recibir las vacunas COVID-19 deberían estar disponibles para los pacientes elegibles a más tardar el miércoles 6 de enero. No se programará un horario para recibir la vacuna hasta que se cree un cupo, según el sitio web de Denver Health.

Los pacientes pueden encontrar más información aquí y crear una cuenta MyChart aquí.

Las personas sin acceso a Internet o que tienen dificultades con el registro en línea tendrán un cupo creado en su historial médico y pueden llamar al 303-436-4949 para programar una cita (aunque Denver Health pide a los pacientes que primero usen su cuenta MyChart como para no abrumar la línea telefónica).

El sistema de salud enviará una invitación a los pacientes mayores de 70 años que ahora son elegibles para la vacuna a través de su portal para pacientes, llamado MyCenturaHealth. Las invitaciones se enviarán de forma aleatoria, según Polis.

La gente puede encontrar más información aquí.

Banner Health solicita a las personas que realicen una encuesta en línea en una de sus ubicaciones en todo el estado para determinar si son elegibles para la vacuna y, de ser así, programar una cita en línea.

Las personas pueden hacerlo en estos enlaces:

Los pacientes de Kaiser Permanente pueden visitar la página de vacunas del sistema para inscribirse en la vacuna.

Las personas serán colocadas en una lista de espera, que recibirán por orden de llegada. El sistema de salud envió un correo electrónico a los miembros el martes diciendo: “En las próximas semanas, recibirán información sobre cómo solicitar una vacuna COVID-19. Según lo permita el suministro de vacunas, se le notificará cuándo programar su cita para la vacuna COVID-19 «.

Los residentes de Colorado elegibles para la vacuna pueden programar una cita para recibir sus vacunas en una clínica visitando el sitio web del hospital.

Boulder Community Health se está comunicando con pacientes elegibles para informarles que programen una cita para recibir la vacuna. A partir de ahora, está abierto solo para pacientes, pero el proveedor lo expandirá a otros eventualmente, según el departamento de salud del estado.

La gente puede encontrar más información aquí .

SCL Health se está comunicando con pacientes de 70 años o más a través de su portal para pacientes MyChart para que puedan programar citas. SCL Health eventualmente pondrá las vacunas a disposición de otras personas en la comunidad cuando haya suficiente suministro disponible, según un comunicado de prensa.

Los pacientes que son aptos para recibir la inmunización pueden encontrar más información sobre cómo registrarse en línea o llamando al 303-812-2051.

En el condado de Gunnison, las personas elegibles para la vacuna, incluidas las de 70 años en adelante, pueden registrarse para recibir las vacunas mediante el formulario de interés de vacunación COVID-19 del condado . Recibirán una notificación de los funcionarios del condado por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica cuando puedan vacunarse, según el departamento de salud.

