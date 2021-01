Enorme sumidero con 6 pies de profundidad atrapó a vehículo en El Paso

(NOTICIAS YA).- Un enorme agujero sorprendió a una conductora en el noreste de El Paso dejando su vehículo sumergido casi a la mitad.

El sumidero fue provocado por una fuga de agua y alcanzó medidas de 9 pies de ancho y de entre 6 y 8 pies de profundidad.

Denise Parra, coordinadora principal de asuntos públicos de El Paso Water, informó que los equipos de trabajo respondieron a una fuga de agua durante la mañana del martes, cuando todavía no estaba la apertura en el pavimento.

Sin embargo, la presión del agua de la rotura empujó los escombros debajo del pavimento, creando un hueco y agrietando el pavimento, según explicó la funcionaria a KTSM.

El socavón se abrió después de que la conductora del automóvil ingresó al área, aunque ya estaba bloqueada con conos de tráfico ella creyó que en realidad estaban marcando un camino.

Los equipos de El Paso Water ayudaron a la mujer a salir de su automóvil y luego continuaron trabajando para reparar tanto la fuga como el sumidero.

